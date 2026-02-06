Yeni Şafak
Okan Buruk seçimini yaptı: Galatasaray'ın iki yeni transferi Şampiyonlar Ligi listesinde yok!

08:466/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Galatasaray’da Juventus maçı öncesi UEFA listesi krizi çözüldü. UEFA kuralı gereği sadece 3 yeni isim ekleyebilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verilen listede yaptığı değişiklikler belli oldu.


Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey dahil edildi.


Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay kadrodan çıkarıldı.


Öte yandan yeni transferlerden Yaser Asprilla ve Can Armando Güner, UEFA'ya verilen yeni listeye dahil edilmedi.


