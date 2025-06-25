Okan Buruk'a yeni sözleşme kararı! İşte önerilecek rakam

Galatasaray'la Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'a son dönemlerde talipler çıkmaya başlamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı.
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ı 3 sezondur Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk, Suudi kulüplerinin ilgisini çekmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk için çıkan Suudi Arabistan iddiaları sonrası harekete geçti.
Okan Buruk ile yola devam etmek isteyen Özbek'in deneyimli çalıştırıcıya 1+2 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.
Geçen sezon 110 milyon TL kazandığı belirtilen Okan Buruk'un maaşına bu sezon ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak.
Özellikle Avrupa kupalarındaki hedefler nedeniyle Okan Buruk ile uzun birliktelik hayali kuran Galatasaray'ın, önereceği sözleşmeyle tecrübeli çalıştırıcının moralini yüksek tutmayı hedeflediği aktarıldı.