Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'a yeni sözleşme kararı! İşte önerilecek rakam

Okan Buruk'a yeni sözleşme kararı! İşte önerilecek rakam

09:2325/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'la Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'a son dönemlerde talipler çıkmaya başlamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı.

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ı 3 sezondur Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk, Suudi kulüplerinin ilgisini çekmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk için çıkan Suudi Arabistan iddiaları sonrası harekete geçti.

Okan Buruk ile yola devam etmek isteyen Özbek'in deneyimli çalıştırıcıya 1+2 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Geçen sezon 110 milyon TL kazandığı belirtilen Okan Buruk'un maaşına bu sezon ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak. 

Özellikle Avrupa kupalarındaki hedefler nedeniyle Okan Buruk ile uzun birliktelik hayali kuran Galatasaray'ın, önereceği sözleşmeyle tecrübeli çalıştırıcının moralini yüksek tutmayı hedeflediği aktarıldı.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Dursun Özbek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAMUYA 173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Hangi kurum hangi kadroları açtı? Başvurular ne zaman bitiyor?