Okan Buruk'tan sahalara dönen Singo için flaş karar

Galatasaray'da Wilfried Singo, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara İstanbulspor maçıyla dönmüştü. Teknik direktör Okan Buruk'un yıldız futbolcuyla ilgili Juventus maçında sürpriz bir planı olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan Singo, ilerleyen haftalarda yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.
Ligde son olarak 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçıyla birlikte sahalara döndü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığını atlatarak sahalara dönen Fildişili oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre Okan Buruk, Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Wilfried Singo'yu orta sahada kullanacak.
Tecrübeli çalıştırıcının, 25 yaşındaki futbolcuyu 6 numarada kullanmayı planladığı belirtildi.