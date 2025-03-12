Önce yayınladı sonra sildi! Drogba'dan Galatasaray'a göndermeli paylaşım

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, yaptığı paylaşımla bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu. Fildişi Sahilli eski futbolcu, 11 Mart 2025 itibarıyla 47 yaşına girdi. Yıldız isim, doğum günü için atılan kutlama mesajlarını Instagram hikayesinden paylaştı.