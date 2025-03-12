Önce yayınladı sonra sildi! Drogba'dan Galatasaray'a göndermeli paylaşım

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yapıp sonra sildiği Galatasaray paylaşımıyla bir anda gündem oldu. İşte yaşananlar...
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, yaptığı paylaşımla bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu. Fildişi Sahilli eski futbolcu, 11 Mart 2025 itibarıyla 47 yaşına girdi. Yıldız isim, doğum günü için atılan kutlama mesajlarını Instagram hikayesinden paylaştı.
Öte yandan her sene Drogba'nın doğum gününü kutlayan Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından bu yıl herhangi bir paylaşım gelmedi.
Yıldız futbolcu bunun üzerine Galatasaray'ın geçen sene doğum gününü kutladığı paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğdun Didier" ifadelerine yer verdi. Drogba daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.
Süper Lig'de 24 Şubat'ta oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho basın toplantısında, Galatasaray yedek kulübesiyle alakalı 'maymun gibi zıpladıkları' yönünde söylemlerde bulunmuştu. Bu ifadeler üzerine Galatasaray, büyük tepki göstererek Mourinho hakkında UEFA'ya şikayette bulunacağını duyurmuştu.
Galatasaray'ın şikayeti sonrası, Mourinho'nun Chelsea'den eski öğrencisi ve eski Galatasaray futbolcusu Didier Drogba da sosyal medya paylaşımıyla Mourinho'ya destekte bulunmuştu. Bu destek, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.