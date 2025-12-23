Önder Özen'den Galatasaraylı futbolcu için dikkat çeken yorum: Canı çıktı çocuğun

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray'da en fazla süre alan oyuncu Abdülkerim Bardakcı oldu. Milli futbolcunun performansını öven Önder Özen'in Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'a yaptığı gönderme dikkati çekti.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken, Galatasaray'da teknik heyetin en fazla güvendiği oyuncular ortaya çıktı.
Leroy Sane, Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı, ligde oynanan 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerek sarı-kırmızılı takımın istikrar sembolleri oldu.
Bu üç futbolcu arasında Abdülkerim, sahada en fazla süre alan isim olarak öne çıktı. Süper Lig mücadelesinin yanı sıra Avrupa maçları ve milli takım görevleriyle yoğun bir takvim yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, sezonun en yüksek yükünü taşıyan futbolculardan biri haline geldi. Savunmanın lideri konumundaki deneyimli oyuncu, teknik ekibin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
YouTube kanalı Vole’de konuşan futbol yorumcusu Önder Özen, Bardakcı’nın üstlendiği rolü şu sözlerle anlattı:
"Lig maçı var gel Abdülkerim, Avrupa maçı var gel Abdülkerim, Milli Takım var gel Abdülkerim, Türkiye Kupası var gel Abdülkerim… Canı çıktı çocuğun, canı çıktı."
Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un geçmişte Abdülkerim Bardakcı için sarf ettiği söze gönderme yapan Özen, "Sen o kadar eder misin Abdülkerim?"den nereye geldik" ifadelerini kullandı.