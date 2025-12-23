Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Önder Özen'den Galatasaraylı futbolcu için dikkat çeken yorum: Canı çıktı çocuğun

Önder Özen'den Galatasaraylı futbolcu için dikkat çeken yorum: Canı çıktı çocuğun

17:4423/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray'da en fazla süre alan oyuncu Abdülkerim Bardakcı oldu. Milli futbolcunun performansını öven Önder Özen'in Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'a yaptığı gönderme dikkati çekti.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken, Galatasaray'da teknik heyetin en fazla güvendiği oyuncular ortaya çıktı.

Leroy Sane, Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı, ligde oynanan 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerek sarı-kırmızılı takımın istikrar sembolleri oldu.

Bu üç futbolcu arasında Abdülkerim, sahada en fazla süre alan isim olarak öne çıktı. Süper Lig mücadelesinin yanı sıra Avrupa maçları ve milli takım görevleriyle yoğun bir takvim yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, sezonun en yüksek yükünü taşıyan futbolculardan biri haline geldi. Savunmanın lideri konumundaki deneyimli oyuncu, teknik ekibin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

YouTube kanalı Vole’de konuşan futbol yorumcusu Önder Özen, Bardakcı’nın üstlendiği rolü şu sözlerle anlattı:


"Lig maçı var gel Abdülkerim, Avrupa maçı var gel Abdülkerim, Milli Takım var gel Abdülkerim, Türkiye Kupası var gel Abdülkerim… Canı çıktı çocuğun, canı çıktı."

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un geçmişte Abdülkerim Bardakcı için sarf ettiği söze gönderme yapan Özen, "Sen o kadar eder misin Abdülkerim?"den nereye geldik" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Önder Özen
#Abdülkerim Bardakcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?