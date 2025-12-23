Önder Özen'den Galatasaraylı futbolcu için dikkat çeken yorum: Canı çıktı çocuğun

Bu üç futbolcu arasında Abdülkerim, sahada en fazla süre alan isim olarak öne çıktı. Süper Lig mücadelesinin yanı sıra Avrupa maçları ve milli takım görevleriyle yoğun bir takvim yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, sezonun en yüksek yükünü taşıyan futbolculardan biri haline geldi. Savunmanın lideri konumundaki deneyimli oyuncu, teknik ekibin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.