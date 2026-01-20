Yeni Şafak
Ortalığı karıştıran Kante önerisi: Fenerbahçe ile Galatasaraylılar karşı karşıya geldi

20/01/2026, Salı
20/01/2026, Salı
Fenerbahçe’nin N’Golo Kante hamlesi Süper Lig’de dengeleri değiştirebileceği konuşulurken, Galatasaray'a yıldız oyuncuyla ilgili gündem olan bir öneri geldi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki yıldız orta sahanın bonservisi için Al Ittihad ile görüşmelerini sürdürürken transferde önemli bir aşama kaydetti.

Kante transferi henüz resmiyet kazanmamışken, Galatasaray'a dikkat çekici bir öneri geldi.

Gazeteci Yakup Çınar, YouTube kanalı 90+Digital'de yaptığı açıklamada, "Git Kante’yi getir abi. Kante oynar, 2 sezon daha takır takır oynar. 15 milyon euro bonservis istiyorlarmış. Ver abi. Fenerbahçe camiasının şu an yakaladığı o havayı bir anda yok edersin..." ifadelerini kullandı.





Çınar’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında Kante'nin transferi konusunda bir tartışma başladı.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#N'Golo Kante
