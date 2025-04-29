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Osimhen 4 gol daha atarsa 24 yıllık rekoru egale edecek

Osimhen 4 gol daha atarsa 24 yıllık rekoru egale edecek

11:1529/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bu sezon 36 maçta 31 gol atan Victor Osimhen Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmayı hedefliyor. 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız 4 gol daha atması halinde 24 yıllık rekoru kıracak. Detaylar haberimizde.

Galatasaray rekor kıra kıra ligde şampiyonluğa yürüyor. Eyüp engelini de 5 golle geçen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 31 gole ulaşarak kariyer rekorunu egale etti.


24 YILDIR KIRILMADI


Osimhen, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali ve Süper Lig'de kalan 5 maçta 1 kez daha ağları sarsarsa kişisel gol rekorunu kıracak.




120. yaşını kutlayan Galatasaray'ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu 34 golle Mario Jardel. Brezilyalı futbolcunun rekoru tam 24 yıldır kırılamıyor.


ICARDİ İLE AYNI SAYIDA

Vıctor Osimhen eğer son 6 maçta 4 gol daha kaydederse Mario Jardel'i de geçip, Galatasaray'ın 120 yıllık tarihine yazılacak.





En golcü Galatasaraylı futbolcular klasmanında Osimhen şu anda Mauro Icardi (31) ile aynı sayıda.

Nijeryalı bir gol daha atarsa Bafetimbi Gomis'i yakalayacak.



Ardından da sıra Jardel'in rekorunu kırmaya gelecek.


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