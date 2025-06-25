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Osimhen savaşı kızışıyor

Osimhen savaşı kızışıyor

09:4225/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için el yükseltti. Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin aklını çelene teklif de ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedefi olan Osimhen için pazarlıklar kızışıyor.

Sarı-kırmızılılar teklifini yaparken, nihai kararın verilmesi için beklemeye geçti.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Osimhen konusunda bastırmaya başladı.

Liverpool, Darwin Nunez ve Chiesa'nın yanı sıra 20 milyon euro teklif etti. Napoli'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.




75 milyon euroluk serbest kalma bedelini tek seferde ödemeyi planlayan Al Hilal, tekrar Osimhen'i ikna etmek için turlara başladı. Genç yıldıza yaklaşık 160 milyon euroluk dev bir kontrat sunuldu

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