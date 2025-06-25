Osimhen savaşı kızışıyor

Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için el yükseltti. Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin aklını çelene teklif de ortaya çıktı.

1 /5 Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedefi olan Osimhen için pazarlıklar kızışıyor.

2 /5 Sarı-kırmızılılar teklifini yaparken, nihai kararın verilmesi için beklemeye geçti.

3 /5 Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Osimhen konusunda bastırmaya başladı.

4 /5 Liverpool, Darwin Nunez ve Chiesa'nın yanı sıra 20 milyon euro teklif etti. Napoli'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.





