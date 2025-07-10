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Osimhen'den dik duruş: Galatasaray'da oynamak için kulübüne rest çekti!

Osimhen'den dik duruş: Galatasaray'da oynamak için kulübüne rest çekti!

21:5410/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen, Napoli kulübü ile sorunlar yaşıyor. Sarı Kırmızılı takımda kariyerine devam etmek isteyen Nijeryalı golcü, İtalyan ekibinin isteklerine karşılık vermiyor.</p>
Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen, Napoli kulübü ile sorunlar yaşıyor. Sarı Kırmızılı takımda kariyerine devam etmek isteyen Nijeryalı golcü, İtalyan ekibinin isteklerine karşılık vermiyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen, Napoli yönetimine rest çekti. İtalyan basını, Osimhen'in son yaptığı hamleyle kulübüyle ipleri koparttığını duyurdu.

İtalyan basını, Osimhen'in transferi için Napoli'den anlayış istediğini yazarken yıldız oyuncunun Napoli kamp programına uymayacağını iddia etti.

Galatasaray'da sezonu çifte kupayla tamamlayan Victor Osimhen, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından gelen astronomik teklifi kabul etmemişti. Juventus ve Manchester United'ın ilgisine de mali açıdan karşılık vermeyen Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada Galatasaray formalı paylaşım yapmıştı.

Galatasaray'da yönetici Abdullah Kavukçu, Osimhen transferi için İtalya'da ve görüşmeleri sürdürüyor. Teminat sorununu aşmaya çalışan Kavukçu'nun hedefi birkaç gün içerisinde transferi tamamlayıp Osimhen'i sezon başı kampına yetiştirmek.

Galatasaray camiası, Muslera ve Mertens'in ayrılığı sonrasında Osimhen'in takımda kalmasını önemsiyor. Yıldız oyuncunun yeni sezonda da Galatasaray forması giymesi psikolojik üstünlük olarak görülüyor.

Osimhen, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 37 gole direkt katkı sağladı. Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

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