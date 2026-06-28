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Thomas Tuchel'in kumarı şova dönüştü! Kritik maçta 5 yıldızı kesti, hem galibiyet hem liderlik geldi

Thomas Tuchel'in kumarı şova dönüştü! Kritik maçta 5 yıldızı kesti, hem galibiyet hem liderlik geldi

09:0828/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından İngiltere, Kuzey Amerika temsilcisi Panama ile karşı karşıya geldi. New Jersey'deki ikonik MetLife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngilizler, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 2-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte puanını 7'ye yükselten Thomas Tuchel'in öğrencileri, L Grubu'nu lider tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. Panama - İngiltere maç özeti haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama'yı 2-0 yenen İngiltere, L Grubu'ndan lider olarak son 32 turuna yükseldi.


İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 0-0 biten Gana maçına göre Panama karşısında önemli ölçüde değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Djed Spence, Reece James, Declan Rice, Anthony Gordon ve Noni Madueke'nin yerine Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Morgan Rogers, Bukayo Saka ve Marcus Rashford'a ilk 11'de şans verdi.


İngiltere adına Bellingham'ın çok iyi bir performans sergilediği, O'Reilly'nin hücuma katkı sağlamak için sık sık ileri çıktığı ilk yarıda, Panama 5-4-1 formasyonuyla açık vermemeye çalıştı.


İngiltere, 7 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. Gruptaki 3 maçını da kaybeden Panama, turnuvaya veda etti.


PANAMA - İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ

Panama - İngiltere maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#İngiltere
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#2026 Dünya Kupası
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