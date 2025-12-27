Parkede dehşet anları! Kadınlar basketbol maçı meydan savaşına döndü: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay ilgili yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirerek, "Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi.



