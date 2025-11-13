PFDK bahis oynayan futbolculara verilen cezayı açıkladı: Galatasaray harekete geçti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oyunlarına katılım nedeniyle gündemde olan futbolculara ilişkin kararlarını verdi. Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı 9 ay ceza alırken; Galatasaray, her iki oyuncunun hak mahrumiyeti kararları için itiraz edecek.
Türk futbolunda bir süredir devam eden bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) nihai kararlarını açıkladı.
Galatasaraylı oyuncular Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
PFDK tarafından açıklanan bu disiplin cezalarının hemen ardından Galatasaray'dan hamle geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim, hem Elmalı'ya verilen 45 günlük hem de Baltacı'ya kesilen 9 aylık men cezalarına karşı harekete geçti.
Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın hak mahrumiyeti cezalarına itirazda bulunacak.