PFDK bahis oynayan futbolculara verilen cezayı açıkladı: Galatasaray harekete geçti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oyunlarına katılım nedeniyle gündemde olan futbolculara ilişkin kararlarını verdi. Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı 9 ay ceza alırken; Galatasaray, her iki oyuncunun hak mahrumiyeti kararları için itiraz edecek.

1 /5 Türk futbolunda bir süredir devam eden bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) nihai kararlarını açıkladı.

2 /5 Galatasaraylı oyuncular Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

3 /5 PFDK tarafından açıklanan bu disiplin cezalarının hemen ardından Galatasaray'dan hamle geldi.

4 /5 Sarı-kırmızılı yönetim, hem Elmalı'ya verilen 45 günlük hem de Baltacı'ya kesilen 9 aylık men cezalarına karşı harekete geçti.