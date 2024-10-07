Pogba ile ilgili flaş iddia: Türkiye'ye mi geliyor?

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 4 yıllık doping cezasında indirime gidildi. Oyuncuyla ilgili bir Türkiye iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Juventus forması giyen Paul Pogba'ya verilen doping cezası 4 yıldan 18 aya düşürüldü.
Pogba, cezasında yapılan indirimin ardından bu sezon formasına kavuşabilecek.
Öte yandan Fransız futbolcuyla ilgili flaş bir haber gündeme geldi.
Spor yorumcusu Emir Ateşdağlı, HT Spor'da yaptığı açıklamada, oyuncunun Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu.
İşte Emir Ateşdağlı'nın konuya ilişkin o sözleri:
"Pogba futbola dönerse ki döneceği söyleniyor, bence bir şekilde Türkiye'ye gelecek. Ben Pogba'nın Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Hangi takım olduğunu bilemem."