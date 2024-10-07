Pogba ile ilgili flaş iddia: Türkiye'ye mi geliyor?

İşte Emir Ateşdağlı'nın konuya ilişkin o sözleri:





"Pogba futbola dönerse ki döneceği söyleniyor, bence bir şekilde Türkiye'ye gelecek. Ben Pogba'nın Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Hangi takım olduğunu bilemem."