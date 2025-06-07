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Uluslar Ligi’nde nefes kesecek final: Portekiz - İspanya maçı ne zaman?

Uluslar Ligi’nde nefes kesecek final: Portekiz - İspanya maçı ne zaman?

10:307/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi'nde final maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz, Lamine Yamal’lı İspanya ile karşılaşacak. Maç Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı. Peki, Portekiz - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak.

Portekiz - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak. Maç TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında yarın TSİ 16.00'da karşılaşacak.


Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.


Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.


Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.


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