UEFA Uluslar Ligi'nde final maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz, Lamine Yamal’lı İspanya ile karşılaşacak. Maç Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı. Peki, Portekiz - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /7 UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak.

2 /7 Portekiz - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak. Maç TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 /7 Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında yarın TSİ 16.00'da karşılaşacak.



4 /7 Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.



5 /7 Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

6 /7 Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

