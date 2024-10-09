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Premier Lig’de yeni bir yıldız doğuyor: Liverpool, Tottenham ve Newcastle onun peşinde

Premier Lig’de yeni bir yıldız doğuyor: Liverpool, Tottenham ve Newcastle onun peşinde

10:179/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz sene ara transfer döneminde Bournemouth’a 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Antoine Semenyo’nun yıldızı yükseliyor. Sezona 3 gol 1 asist ile başlangıç yapan Ganalı oyuncu Premier Lig devlerini peşine taktı. Ara transfer döneminde 3 dev kulüp oyuncu için tüm imkanları seferber edecek.

Bournemouth forveti Antoine Semenyo, Premier League'e yaptığı güçlü girişle devlerin dikkatini çekti.


BBC'nin haberine göre Premier League devleri Liverpool, Newcastle United ve Tottenham Hotspur, ara transfer döneminde Gana asıllı İngiliz forvet için harekete geçecek.


2023 Ocak ayında Bournemouth'a transfer olan 24 yaşındaki forvet, 50 maçta attığı 12 golle Premier League'ye hızlı bir giriş yaptı ve takımının geçen sezon ligi 12. sırada bitirmesinde önemli bir rol oynadı.


Premier League'de bu sezon 7 maça çıkan Antoine Semenyo, 3 gol, 1 asist ile sergilediği performansla başarısının tesadüf olmadığını da gösterdi. 

Antoine Semenyo'nun yükselen grafiki ara transfer döneminde büyük bir karar vermesini gerektiriyor.


Yıldız golcü ya takımda kalacak ya da Liverpool, Newcastle United ve Tottenham Hotspur üçlüsünden birisini tercih edecek. 

#Premier Lig
#Bournemouth
#Antoine Semenyo

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