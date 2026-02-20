PSG’de Dembele depremi! Yerine öyle bir ismi istiyorlar ki…

PSG'de Ousmane Dembele krizi zirve yaptı! Rennes maçı sonrası takım arkadaşlarını eleştiren Fransız kanat oyuncusuna, teknik direktör Luis Enrique'den çok sert yanıt geldi. Monaco maçında 30. dakikada oyundan alınan yıldız oyuncu için Arsenal, Chelsea ve Liverpool devreye girdi. PSG'nin ise yıldız oyuncunun yerine istediği isim çok konuşulacak cinsten. İşte detaylar.

1 /8 Paris Saint-Germain'in, Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın uzun vadeli durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.





2 /8 TeamTalk'ta yer alan habere göre Norveçli yıldızın City ile uzun süreli sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa devlerinin ilgisi sürerken, PSG'nin de olası gelişmelerden haberdar olmak istediği belirtildi.





3 /8 Haaland şu an Manchester City'ye tamamen bağlı olsa da, sözleşmesinde gelecekte İspanya'ya transfer ihtimalini doğurabilecek maddeler bulunduğuna inanılıyor. Daha önce Barcelona ve Real Madrid'in de oyuncunun durumunu izlediği ifade edilmişti.





4 /8 Dembele krizi büyüyor

PSG kaynakları ise kulübün Haaland ilgisinin, Ousmane Dembele'nin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olmadığını vurguluyor. Buna rağmen Fransız yıldızın son dönemdeki açıklamaları takım içinde rahatsızlık yarattı.

5 /8 Rennes mağlubiyetinin ardından takım arkadaşlarının tutumunu eleştirdiği öne sürülen Dembele'ye teknik direktör Luis Enrique sert tepki gösterdi ve oyuncu açıklamalarını "tamamen değersiz" olarak nitelendirdi.

6 /8 Gerilim, Dembele'nin Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında henüz ilk yarım saat dolmadan oyundan alınmasıyla daha da arttı. Yerine giren Desire Doue'nin maça yaptığı etki ve PSG'nin 3-2'lik galibiyeti, Fransız oyuncunun takım içindeki konumunu güçlendirmedi.





7 /8 İngiliz kulüpleri devrede

Yaşanan gelişmeler sonrası Dembele için olası transfer seçeneklerinin araştırılmaya başlandığı, özellikle Premier Lig kulüplerinin nabzının yoklandığı belirtiliyor. Arsenal, Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin şartlar hakkında bilgilendirilen kulüpler arasında olduğu ifade edildi.