Puskás’a aday gösterilen Kevin Rodrigues’ten duygusal itiraf

Gaziantep FK forması giyen Kevin Rodrigues, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan FIFA Puskás Ödülü'ne aday gösterilmesiyle büyük bir heyecan yaşıyor.
Süper Lig'de 9 Şubat'ta Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında Kevin Rodrigues’in ceza sahası dışından attığı müthiş füze gol, 2025'in en iyi erkek golleri arasında yer aldı.
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu prestijli adaylığın sürpriz olduğunu ve mutluluğunu dile getirdi. Ödüle aday olduğunu annesinden aldığı mesajla öğrendiğini dile getiren Kevin Rodrigues, “Öncelikle benim için sürpriz oldu. Dün annem gece bana bir mesaj gönderdi. Mesajı açtığımda futbolla ilgili bir şey gördüm. Annem bana futbolla ilgili pek bir şey göndermez.
Mesajı gördüğümde içeriği gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Geçen yıl atılan bütün goller çok güzeldi ama benim de seçilmem golümün aday gösterilmesi benim için ayrıca bir mutluluk oldu. 11 golün hepsini de izledim, gollerin kazanma şansı çok yüksek. Tabi karar verecek olan kaptanlar. Onlar belirleyecek.
Herkesin kazanma şansının olduğunu ve bütün gollerin güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene beraber oynağım arkadaşlarım hocalarım takım arkadaşlarım bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün yıl boyunca yanımda olan aileme taraftarlarımıza herkese çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.