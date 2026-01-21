Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Monaco'yu gol yağmuruna tuttu. Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve Vinicius Jr.'ın golünde şık bir asist yaptığı maçta, eflatun-beyazlılar rakibini sahadan sildi ve 6-1’lik farklı skorla maçtan galip ayrıldı. Real Madrid - Monaco maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid'in konuğu Fransız temsilcisi Monaco oldu. Bernabeu'da oynanan mücadelede İspanyol devi sahadan 6-1 galip ayrıldı.





2 /11 Eflatun-beyazlılarda golleri 5 ve 26. dakikalarda Mbappe, 51. dakikada Mastantuono, 55. dakikada Kehrer (K.K.), 63. dakikada Vinicius Jr. ve 80. dakikada Bellingham kaydetti. Monaco'da ise 72. dakikada Teze takımının tek golünü attı.



3 /11 Öte yandan Vinicius Jr., takımının 2. ve 3. golünün asistini yaparken milli futbolcumuz Arda Güler, Brezilyalı forvetin attığı golün pasını verdi. Arda Güler ilk 11'de başladığı karşılaşmada 77 dakika sahada kaldı ve yerini Carvajal'e bıraktı.



4 /11 Bu sonuçla Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri ligdeki puanını 15 yaparken Sebastien Pocognoli'nin öğrencileri 9 puanda kaldı.



5 /11 Devler Ligi'nin 8. ve son haftasında Real Madrid deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Monaco ise Juventus'u ağırlayacak.



6 /11 Real Madrid'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, Monaco karşısında da rakip fileleri sarsarak gol atmaya devam etti.



7 /11 27 yaşındaki golcü, Fransız temsilcisine karşı attığı 2 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 11'e yükseltti ve gol krallığı tahtındaki yerini sağlamlaştırdı.

8 /11 Mbappe'yi Devler Ligi gol krallığı yarışında şu ana kadar attıkları 6'şar golle Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Manchester City'den Erling Haaland takip ediyor.



9 /11 Real Madrid bu sezon LaLiga dışında mücadele ettiği iki kulvarlarda hüsrana uğradı. İspanya Süper Kupa Final mücadelesinde Barcelona'ya 3-2'lik skorla mağlup olan eflatun-beyazlılar, İspanya Kral Kupası son 16 turunda LaLiga 2 ekiplerinden Albacete'ye 3-2'lik skorla kaybetti ve organizasyondan elendi.





10 /11 Taraftarını büyük bir üzüntüye uğratan İspanyol devi lig dışında mücadele ettiği tek turnuvada silkelenerek Fransız rakibini farklı skorla geçti ve taraftarını mutlu etti.

