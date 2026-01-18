Rıdvan Dilmen ‘Atletico Madrid maçından önce’ diyerek iki transfer bombasını açıkladı

Gaziantep FK beraberliği sonrası Galatasaray'daki gidişatı yorumlayan Rıdvan Dilmen, yönetimin transferde hata yapmaya zorlandığını savundu. Ezeli rakibin yaptığı hamlelerin Florya'da baskı yarattığını söyleyen Dilmen, flaş bir iddiada bulundu.
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Galatasaray ligin ikinci yarısına beraberlikle başladı.
Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında katıldığı yayında mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen maça ilişkin, “Galatasaray galibiyeti asla hak etmedi. Pozisyonu var birkaç tane. Maçın kırılma anlarından biri Bayo'nun uzatmalarda kaçırdığı pozisyon. Bugün maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok.” dedi.
Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü, “Fenerbahçe 3 tane oyuncu indirince, şimdi Kante de gelmek üzere olunca... Baskıya dayanamayan bir anlayış da var Galatasaray'da. Aslında kim kaybeder, Galatasaray kendi kaybeder.
Çok değerli bir çarşamba maçı var. Galatasaray yeni stada geçtikten sona 13. olduğu sezonun haricinde böyle bir görüntü gördün mü hiç? Full çekiyordu.”
Transferle ilgili Dilmen şunları söyledi, “Galatasaray'la ilgili teknik olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fikstürde 24. haftaya kadar avantajı gözükse de oynadığı oyun ışık vermiyor.
Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten.”