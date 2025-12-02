Rıdvan Dilmen'den Tedesco'ya mesaj: Şampiyonluk formülünü verdi

Kadıköy’de 1-1 biten derbiyi analiz eden Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe orta saha kurgusunun sürdürülebilir olmadığını söyledi. Dilmen Galatasaray’ın da son haftalardaki performansını eleştirdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 sona eren derbinin ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, YouTube kanalı Sports Digitale’de mücadeleyi değerlendirdi.
Dilmen, maçın genel görüntüsünün geçmiş yıllardaki derbilere benzediğini vurgulayarak, "Galatasaray maç geneli yüzde 52 topa sahip olmasına rağmen, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin pas sayısı da yüzdesi de fazladır. 70'lerdeki derbilere benzedi bu maç. 0-0, 1-1 biten maçlar olurdu" dedi.
Tecrübeli yorumcu, iki takımın da konsantrasyon sorunları yaşadığı anlara dikkat çekerek, "Aşırı konsantrasyon size güven getiriyorsa iyidir ama telaş getiriyorsa sıkıntı olur. Bir anda Galatasaray’ın konsantrasyon bozukluğuna sebep olan o sakatlık, oyunun dengesini bozdu" ifadelerini kullandı.
Maçın küçük detaylarla şekillendiğini belirten Dilmen, "Camianın bu arzusuna, coşkusuna Fenerbahçe’nin bu oyunu yetmezdi ve yetmedi. Galatasaray’ın da bu oyunu 1-0’ı kurtarmazdı" diye konuştu.
Fenerbahçe’nin oyuna dair eleştirilerde bulunan Dilmen, orta saha kurgusunun sürdürülebilir olmadığını şu ifadelerle açıkladı:
"Fenerbahçe orta sahası bir 6 numara, iki 8 numarayla oynuyor. 8 numaralar tüm sahayı kovalamakla sorumludur. Bunu İsmail nasıl yapar? İki iki daha dört; şampiyonluğa oynayan takımlar iki tane düz 6 numarayla günümüz oyununda zorlanırlar."
Dilmen ayrıca Tedesco’nun tercihlerini sorgulayarak, "Bence Tedesco’nun kafası Ferencvaros maçından sonra karıştı; yoksa Levent’i oynatıp forvette de Duran ya da Talisca ile başlayacaktı" dedi.
Galatasaray’ın son dönemdeki performansına değinen Dilmen, "Son 6 haftada Galatasaray 4. veya 5. sıradadır. Kocaeli bile Galatasaray'dan fazla puan aldı bu periyotta" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin de üretkenlik konusunda ciddi sorunlar yaşadığını savunan Dilmen, "Fenerbahçe olarak geriye düşmek istemiyorum diyorsan o zaman üretecek oyuncularla oynayacaksın. Beşiktaş maçındaki 0-2’yi düşünsünler, bugünkü 0-1’i düşünsünler" diyerek sözlerini noktaladı.