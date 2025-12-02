Rıdvan Dilmen'den Tedesco'ya mesaj: Şampiyonluk formülünü verdi

Fenerbahçe’nin oyuna dair eleştirilerde bulunan Dilmen, orta saha kurgusunun sürdürülebilir olmadığını şu ifadelerle açıkladı:





"Fenerbahçe orta sahası bir 6 numara, iki 8 numarayla oynuyor. 8 numaralar tüm sahayı kovalamakla sorumludur. Bunu İsmail nasıl yapar? İki iki daha dört; şampiyonluğa oynayan takımlar iki tane düz 6 numarayla günümüz oyununda zorlanırlar."