Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sacha Boey transferinde şok gerçek: O kulübe transferi son anda iptal oldu!

Sacha Boey transferinde şok gerçek: O kulübe transferi son anda iptal oldu!

13:407/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten kiraladığı Sacha Boey için flaş bir iddia ortaya atıldı. Transferin perde arasındaki detay gündem oldu.

Devre arasında Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Tuttamercatoweb'in Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Fransız sağ bek, kış transferin son saatlerinde Napoli'ye gidecekti. 


Haberde ilk temasların kurulduğu, ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı. Boey'in Di Lorenzo'nun yerine getirileceği ancak, oyuncunun sakatlıktan dönüşünün erken olması nedeniyle iptal olduğu belirtildi. 


Bu gelişmelerin ardından 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a imza attı.


#Galatasaray
#Sacha Boey
#Napoli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak, zam gelecek mi?