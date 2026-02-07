Sacha Boey transferinde şok gerçek: O kulübe transferi son anda iptal oldu!

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten kiraladığı Sacha Boey için flaş bir iddia ortaya atıldı. Transferin perde arasındaki detay gündem oldu.
Tuttamercatoweb'in Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Fransız sağ bek, kış transferin son saatlerinde Napoli'ye gidecekti.
Haberde ilk temasların kurulduğu, ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı. Boey'in Di Lorenzo'nun yerine getirileceği ancak, oyuncunun sakatlıktan dönüşünün erken olması nedeniyle iptal olduğu belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a imza attı.