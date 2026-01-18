Salih Özcan kararını açıkladı

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, son günlerde Türk futbol kamuoyunda gündeme gelen Beşiktaş transferi iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.
Borussia Dortmund’un 28 yaşındaki tecrübeli orta sahası Salih Özcan, Beşiktaş’la görüştüğü ve talepleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübün transferden vazgeçtiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Milli futbolcu, kendisi adına konuşulan rakamların doğru olmadığını ve bu taleplerin hiçbirinin kendisine ait olmadığını ifade etti.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Salih Özcan, Borussia Dortmund’un sözleşmeli oyuncusu olduğunu hatırlatarak kariyerine Almanya’da devam edeceğini net bir dille açıkladı. Özcan, hem kulübü hem de Milli Takım için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
Salih Özcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk futbol medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum. Ne yazık ki medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir. Hatırlatmak isterim ki Borussia Dortmund Kulübü’nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum. Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim. Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim. Türk futbol kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."