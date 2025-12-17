Salih Özcan ocak ayında Süper Lig'e geliyor: Yeni adresini açıkladılar

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki futbolcunun transferini 2 - 2.5 milyon Euroya transferi bitirmeyi hedefliyor. Okan Buruk, Salih Özcan'ı Lucas Torreira ile Mario Lemina'ya alternatif olarak düşünse de, milli oyuncuyu yoğun fikstürde ilk 11 oynatmayı da planlıyor.