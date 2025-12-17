Yeni Şafak
Salih Özcan ocak ayında Süper Lig'e geliyor: Yeni adresini açıkladılar

Salih Özcan ocak ayında Süper Lig'e geliyor: Yeni adresini açıkladılar

14:3117/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ın Süper Lig'e transferi gündemde. Alman ekibinde forma şansı bulamayan başarılı orta saha Dünya Kupası öncesi dev kulübe gelmeyi kabul etti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan milli orta saha Salih Özcan, Süper Lig yolunda.

Dünya Kupası'na hazır bir şekilde gitmek isteyen başarılı orta saha oyuncusuna Galatasaray talip oldu. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan, Galatasaray için ocak ayında ana hedef konumunda. Oyuncu tarafıyla görüşen sarı-kırmızılılar anlaşma noktasına geldi.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki futbolcunun transferini 2 - 2.5 milyon Euroya transferi bitirmeyi hedefliyor. Okan Buruk, Salih Özcan'ı Lucas Torreira ile Mario Lemina'ya alternatif olarak düşünse de, milli oyuncuyu yoğun fikstürde ilk 11 oynatmayı da planlıyor.

Bu sezon Alman ekibinde sadece 4 karşılaşmaya çıkabilen Salih Özcan sadece 21 dakika sahada kalabildi. Özcan'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

#Salih Özcan
#Galatasaray
#Transfer
#Süper Lig
