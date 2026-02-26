UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, Shkendija'yı iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kırmızı-beyazlıları bu turda iki güçlü takım bekliyor. İşte Samsunspor'un muhtemel rakipleri...
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 mağlup etti ve toplam skor 5-0'la turladı.
Bu galibiyetin ardından kırmızı-beyazlılar adını son 16 turuna yazdırdı. Karadeniz ekibini kura çekiminde zorlu iki takım bekliyor.
Samsunspor'un son 16 turundaki muhtemel rakipleri Ukrayna temsilci Shakhtar Donetsk ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleşecek.