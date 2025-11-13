Serdal Adalı, TFF'deki kritik görüşmeyi ifşa etti: ‘İkisi de Beşiktaşlı’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün iki oyuncusunun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi ve ardından aklanmasıyla ilgili yaşanan enteresan durumu aktardı. Adalı, bahis operasyonu ile ilgili TFF ile yaptığı görüşmeyi de açıkladı.

1 /4 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis iddiasıyla Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve sonrasında tedbirin kaldırılmasıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



2 /4 Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğini açıklayan Serdal Adalı "TFF'ye görüşmeye gittim. 'Uygulanan yol, doğru yol değil' dedim. '

3 /4 Dayanıksız mağdur ediyorlar' dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı." ifadelerini kullandı.



