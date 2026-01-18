Serdal Adalı'dan Rafa Silva resti! O parayı da istiyor

Beşiktaş'ta maçlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim oyuncuyu bırakmak için yeni bir formül belirledi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya kararlı olan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Benfica, siyah beyazlı yönetimle pazarlığını sürdürüyor. Portekiz kulübünün, Rafa'nın bonservis bedeli için 6 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.
2.5 aydır maça çıkmayan yıldız futbolcunun bu durumunu göz önüne alan yönetim ise Rafa Silva'dan faydalanamadığı dönemle ilgili de bir fatura çıkarmaya kararlı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oynamadığı süreler de dahil tüm maaşını ödediği oyuncu için bu ücreti de bonservisine ekstra yansıtarak 7.5 milyon euro talep etti.
Haberde, Rafa Silva'nın son maaşının da geçtiğimiz günlerde ödendiği belirtilerek, bu paranın ya Benfica tarafından verilmesinin ya da futbolcu tarafından bırakılmasının istendiği kaydedildi.
Beşiktaş ile Benfica arasındaki pazarlıkların 7 milyon euro civarında bir rakamla noktalanması ve gelecek hafta transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.