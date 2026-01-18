Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serdal Adalı'dan Rafa Silva resti! O parayı da istiyor

Serdal Adalı'dan Rafa Silva resti! O parayı da istiyor

09:5418/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ta maçlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim oyuncuyu bırakmak için yeni bir formül belirledi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya kararlı olan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Benfica, siyah beyazlı yönetimle pazarlığını sürdürüyor. Portekiz kulübünün, Rafa'nın bonservis bedeli için 6 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

2.5 aydır maça çıkmayan yıldız futbolcunun bu durumunu göz önüne alan yönetim ise Rafa Silva'dan faydalanamadığı dönemle ilgili de bir fatura çıkarmaya kararlı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oynamadığı süreler de dahil tüm maaşını ödediği oyuncu için bu ücreti de bonservisine ekstra yansıtarak 7.5 milyon euro talep etti.

Haberde, Rafa Silva'nın son maaşının da geçtiğimiz günlerde ödendiği belirtilerek, bu paranın ya Benfica tarafından verilmesinin ya da futbolcu tarafından bırakılmasının istendiği kaydedildi.

Beşiktaş ile Benfica arasındaki pazarlıkların 7 milyon euro civarında bir rakamla noktalanması ve gelecek hafta transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Serdal Adalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 18 Ocak Pazar maç programı