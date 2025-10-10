Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın o bölgede iki yıldızın biletini kesti: ‘Gönderin’

Sergen Yalçın o bölgede iki yıldızın biletini kesti: ‘Gönderin’

10:0610/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koltuğa oturduktan sonra kadro planlamasını hızlandırdı; Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Yalçın'ın raporu üzerine yönetim, iki savunma oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Sergen Yalçın'ın gelişiyle farklı bir kimliğe bürünen Beşiktaş'ta transfer ve kadro planlama çalışmalarına hız verildi. Yönetim, Sergen Yalçın'ın raporuyla hareket edecek.



Ara transfer döneminde en az 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın 2 futbolcunun da biletini kesti. Sözcü'ye göre bu isimler Gabriel Paulista ve Jonas Svensson.





Svensson'un sözleşmesi sezon sonunda noktalanırken, Paulista'nın kontartı 2027 yazına kadar sürüyor.



Öte yandan Sergen Yalçın ocak ayında savunmaya ve orta sahaya transfer istiyor.



Tecrübeli ve lider özellikli bir stoper talep eden Sergen Yalçın, orta sahaya ise pas dağıtımı yapabilecek kaliteli bir isim istedi. Başarılı teknik adam, yardımcılarıyla birlikte transfer çalışmalarına derhal başladı.



#Sergen Yalçın
#Svennson
#Paulista
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? Kolay Anlatımla Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı