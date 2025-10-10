Sergen Yalçın o bölgede iki yıldızın biletini kesti: ‘Gönderin’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koltuğa oturduktan sonra kadro planlamasını hızlandırdı; Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Yalçın'ın raporu üzerine yönetim, iki savunma oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Sergen Yalçın'ın gelişiyle farklı bir kimliğe bürünen Beşiktaş'ta transfer ve kadro planlama çalışmalarına hız verildi. Yönetim, Sergen Yalçın'ın raporuyla hareket edecek.
Ara transfer döneminde en az 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın 2 futbolcunun da biletini kesti. Sözcü'ye göre bu isimler Gabriel Paulista ve Jonas Svensson.
Svensson'un sözleşmesi sezon sonunda noktalanırken, Paulista'nın kontartı 2027 yazına kadar sürüyor.
Öte yandan Sergen Yalçın ocak ayında savunmaya ve orta sahaya transfer istiyor.
Tecrübeli ve lider özellikli bir stoper talep eden Sergen Yalçın, orta sahaya ise pas dağıtımı yapabilecek kaliteli bir isim istedi. Başarılı teknik adam, yardımcılarıyla birlikte transfer çalışmalarına derhal başladı.