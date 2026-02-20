Yeni Şafak
Sergen Yalçın'dan yıldız isme uyarı: Göztepe maçında yedeğe çekilecek

11:2520/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Süper Lig 23. haftasında oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın son haftalarda düşüş yaşayan yıldız isimle özel bir görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdüren siyah-beyazlılar çıkışını sürdürmek istiyor.

Göztepe maçı için hazırlıklar devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıldız isimle özel bir görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın, son haftalarda düşüş yaşayan Vaclav Cerny ile görüştü. Yalçın'ın Cerny'yi performansı nedeniyle uyardığı ve yedek kulübesine çekeceği aktarıldı.

Deneyimli teknik adamın bu hafta oynanacak Göztepe maçında sağ kanatta Cengiz Ünder'e forma şansı vereceği de belirtildi.


TOKİ Adana kura sonuçları: 500 bin konut Adana TOKİ kazananlar tam isim listesi