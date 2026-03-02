Yeni Şafak
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Sezon sonuna kadar uygulayacak

10:202/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Süper Lig'in 25. haftasında derbi maçında Galatasaray'la karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kritik mücadele öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 24. haftada yenilmezlik serisini sürdüren Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda Galatasaray'la oynanacak derbiye çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, evindeki maçtan galibiyetle ayrılmak isterken derbi planları da belli olmaya başladı.

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve savunma hattının en önemli ismi haline gelen Emmanuel Agbadou, görev yaptığı 4 maçta 3 farklı isimle stoperde görev yaptı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde stoper ikilisi için kararını verdiği belirtildi.

Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor maçında Agbadou'nun yanında forma giyen Felix Uduokhai'nin performansından memnun olduğu ve sezon sonuna kadar stoper ikilisini Agbadou-Uduokhai şeklinde oluşturmayı planladığı aktarıldı.

Agbadou, Beşiktaş'a imza attıktan sonra stoperde Emirhan Topçu'yla 2 maçta, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo'yla ise birer maçta görev yaptı. Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Topçu'nun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

