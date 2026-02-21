Sergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya: Bir yere gidemezsin!

Görüşmede Orkun’un, “Kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim” diyerek yönetimin çıkarlarını önceleyen bir tavır sergilediği aktarıldı. Ancak teknik direktör Yalçın’ın bu ayrılığa kesin şekilde karşı çıktığı ve oyuncusuna, “Seni ben kaptan yaptım. Bir yere gidemezsin. Sen bu takımın liderisin” diyerek takımda kalmasını istediği belirtildi.