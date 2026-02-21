Sergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya: Bir yere gidemezsin!

Zenit’in cazip teklifine rağmen siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, takımda kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sözleri transferi durdurdu.
Rusya’nın köklü kulübü Zenit’in, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
Fotomaç’ta yer alan habere göre teklifin ciddileşmesi üzerine milli futbolcu, kulüp başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Orkun’un, “Kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim” diyerek yönetimin çıkarlarını önceleyen bir tavır sergilediği aktarıldı. Ancak teknik direktör Yalçın’ın bu ayrılığa kesin şekilde karşı çıktığı ve oyuncusuna, “Seni ben kaptan yaptım. Bir yere gidemezsin. Sen bu takımın liderisin” diyerek takımda kalmasını istediği belirtildi.
Bu konuşmanın ardından yıldız futbolcunun transfer defterini kapattığı ifade edildi.
Kadroda yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş yönetimi de Orkun Kökçü’yü projenin merkezinde görüyor. Başkan Serdal Adalı’nın astronomik bir teklif gelmediği sürece milli oyuncunun satışına sıcak bakmadığı öğrenildi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026 yılında yakaladığı form grafiğiyle öne çıktı. Süper Lig’de 19 maçta 4 gol ve 5 asist üreten Orkun, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 gol kaydederek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.