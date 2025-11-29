Yeni Şafak
Sergen Yalçın'ın transfer raporu ortaya çıktı! Süper Lig'in iki yıldızını istiyor

11:2929/11/2025, Cumartesi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ara transfer dönemi için raporunu hazırladı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in iki yıldızını takımında görmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iki genç oyuncu netleşti.

Takvim'de yer alan göre siyah-beyazlı çalıştırıcının gözdesi konumunda olan Maestro ve Ümit Akdağ, Alanyaspor'daki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Angolalı orta saha oyuncusu gösterdiği etkili performansla takımının en değerli isimlerinden biri. 2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcunun Alanyaspor ile kontratı 2029 yazına kadar devam ediyor.

Maestro'nun oyun görüşü ve sahadaki dinamizmi, Sergen Yalçın'ın orta sahadaki planlarının merkezinde yer alıyor.

Öte yandan savunmanın bel kemiği Ümit Akdağ da deneyimli hocanın radarında. 1.92 boyundaki stoper, hava toplarında etkili ve güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Alanyaspor ile 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

Ümit Akdağ'ın savunmadaki liderliği, Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu güç ve güveni sağlama potansiyeli taşıyor. Yönetimin, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda iki genç yıldız için ara transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.

