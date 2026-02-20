Sivasspor taraftarı şok sonucun ardından takımı protesto etti

Maçın ardından Sivas’a dönen takım kafilesi, Sivasspor tesisleri önünde toplanan taraftar gruplarının protestosuyla karşılaştı. "Legend" ve "Elli Sekiz" isimli taraftar grupları, son haftalardaki performans ve ligdeki gidişat nedeniyle takıma ve yönetime tepki gösterdi.