Skriniar'dan Fenerbahçe’yi yıkan haber: Tedesco’nun tüm planları alt üst oldu!

08:3420/02/2026, Cuma
Nottingham Forest maçında kasığından sakatlanan Slovak stoper için ilk teşhis konuldu. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun "Durumu ciddi" dediği yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklandı. Peki Skriniar’ın sakatlığı ne kadar sürecek, kaç hafta, son durumu ne? İşte detaylar.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Nottingham Forest maçında Milan Skriniar şoku yaşandı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Skriniar maça devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.


TEDESCO'DAN SKRINIAR SÖZLERİ

 

Pas atmak istediği sırada sakatlanan Skriniar'ın durumu merak konusu olurken, Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.


Tedesco, sakatlanan Skriniar ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında olmayacağını belirtti.


Skriniar kaç hafta yok?


Öte yandan Sabah'a göre Milan Skriniar yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli stoperin nihai durumu ise bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.


Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:

 

Kasımşapa - Süper Lig

 

Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi

 

Antalyaspor (D) - Süper Lig

 

Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası

 

Samsunspor - Süper Lig

 

Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig

 

Gaziantep FK - Süper Lig


