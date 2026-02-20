Nottingham Forest maçında kasığından sakatlanan Slovak stoper için ilk teşhis konuldu. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun "Durumu ciddi" dediği yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklandı. Peki Skriniar’ın sakatlığı ne kadar sürecek, kaç hafta, son durumu ne? İşte detaylar.

1 /5 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Nottingham Forest maçında Milan Skriniar şoku yaşandı.

2 /5 Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Skriniar maça devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.



3 /5 TEDESCO'DAN SKRINIAR SÖZLERİ Pas atmak istediği sırada sakatlanan Skriniar'ın durumu merak konusu olurken, Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.



4 /5 Tedesco, sakatlanan Skriniar ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında olmayacağını belirtti.

