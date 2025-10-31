Yeni Şafak
Şok transfer iddiası: Yeni takımını açıkladılar! Marco Asensio'ya La Liga kapısı açılıyor

14:1031/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Fenerbahçe'de kısa sürede gösterdiği yüksek performansla yeniden Avrupa devlerinin dikkatini çeken İspanyol yıldız Marco Asensio için ülkesinden çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İspanyol basını, yıldız ismin yeniden La Liga'ya dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla bir kez daha Avrupa'da gözleri üzerine çeviren Marco Asensio için ortaya atılan transfer iddiası ses getirdi. İspanyol basını, yıldız futbolcunun yeniden La Liga'ya dönebileceğini belirtti.



Mallorca çıkışlı olan Asensio, uzun yılar Real Madrid forması giymiş ardından ise PSG'nin yolunu tutmuştu. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol yıldız, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.


Sezona iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, performansıyla da taraftarları kendine hayran bıraktı.



El Nacional'de yer alan habere göre, Avrupa'da da gözleri üzerine çeviren Asensio'ya Sevilla talip oldu. İspanyol ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi.



Haberde, "Eski Real Madridli Marco Asensio , kış transfer döneminin bomba transferi olabilir." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Asensio için Sevilla'nın resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor.



Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.



