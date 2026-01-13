Sosyal medyada gündem olan Fatih Terim çağrısı

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye kaybedilen kupanın ardından ara transfer dönemine sessiz giren Galatasaray’da yönetim eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler sürerken, kulübün eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’ndan 'Fatih Terim' önerisi geldi.
Süper Kupa’yı ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptıran ve ara transfer döneminde henüz kadrosuna herhangi bir takviye yapmayan Galatasaray’da, taraftarların yönetime yönelik tepkisi giderek büyüyor.
Özellikle final mağlubiyeti sonrası ortaya çıkan tablo, sarı-kırmızılı camiada tartışılmaya başlandı.
Bu süreçte Galatasaray Kulübü’nün eski başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Hamamcıoğlu, mevcut yönetimi sert bir şekilde eleştirirken, kulübün sportif yapılanmasına dair bir öneri sundu.
Hamamcıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir.”
Bu açıklama, Galatasaray camiasında kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Fatih Terim isminin yeniden gündeme gelmesi sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu.