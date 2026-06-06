Sosyal medyada gündem olan görüntü: Fenerbahçeli yıldız Mbappe'yi görmezden geldi

Fransa ile Fildişi Sahili arasında oynanan hazırlık maçında Kylian Mbappe ile N'Golo Kante arasında yaşanan bir an sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Maç öncesinde kaydedilen görüntüler, iki yıldız futbolcu arasında sorun olduğu yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.
Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fildişi Sahili'yle karşı karşıya geldi. Mücadeleden çok, maç öncesinde yaşanan bir görüntü futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
Karşılaşma öncesi tünelde takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan N'Golo Kanté'nin, sıranın başında bulunan takım kaptanı Kylian Mbappe ile selamlaşmaması dikkat çekti.
Mbappe'nin elini uzatarak hamle yaptığı, ancak Kante'nin onu görmezden gelerek yoluna devam ettiği anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
İki futbolcu arasındaki görüntü, daha önce Fransa'nın Kolombiya ile oynadığı hazırlık maçında yaşanan olayı hatırlattı. Söz konusu karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Mbappe, kaptanlık bandını Kante'den istemiş ve bu hareket Kante'ye saygısızlık olarak yorumlanmıştı.
Mbappe ile Kante arasında soğuk rüzgarların estiği maçta Fransa, Fildişi Sahili'ne 2-1 mağlup oldu.