Sosyal medyada gündem olan görüntü: Fenerbahçeli yıldız Mbappe'yi görmezden geldi

İki futbolcu arasındaki görüntü, daha önce Fransa'nın Kolombiya ile oynadığı hazırlık maçında yaşanan olayı hatırlattı. Söz konusu karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Mbappe, kaptanlık bandını Kante'den istemiş ve bu hareket Kante'ye saygısızlık olarak yorumlanmıştı.