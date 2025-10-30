Yeni Şafak
Stuttgart teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için talimat: ‘Sezon sonunu beklemeyin!’

Stuttgart teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için talimat: ‘Sezon sonunu beklemeyin!’

15:06 30/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun gelişiyle adeta küllerinden doğan ve takımın vazgeçilmez kilit ismi haline gelen İsmail Yüksek, sergilediği yüksek performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli futbolcu için özellikle Almanya'dan flaş bir hamle iddiası geldi.

Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco ile birlikte adeta küllerinden doğdu. 26 yaşındaki futbolcu takımın kilit isimlerinden biri olurken performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekiyor.



Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, İsmail Yüksek'e hayran kaldı ve transfer edilmesi için talimat verdi.



Alman çalıştırıcının İsmail Yüksek'i ara transfer döneminde kadroda görmek istediği belirtilirken, kulüpler düzeyinde resmi görüşmelerin başlayıp başlamayacağı merak konusu.



2020'den bu yana bonservisi Fenerbahçe'de olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla toplam 123 maça çıktı.


Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol-10 asistlik skor katkısı verdi.



