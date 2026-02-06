Sumudica çileden çıktı: Yaptığı açıklama futbol dünyasını salladı!

Bir dönem Süper Lig’de görev yapan Al Akhdoud Teknik Direktörü Marius Sumudica, 6-0’lık Al Hilal mağlubiyeti sonrası adeta patladı. Rakiplerinin kadro kalitesine isyan eden Rumen hoca Arabistan’da şok etkisi yapan açıklamalarda bulundu.
Al Akhdoud Teknik Direktörü Marius Sumudica, Al Hilal'e 6-0 yenildikleri maçın ardından rakiplerinin kadro gücüne isyan etti.
"Al Hilal'in yeri burası değil!" diyen Rumen teknik adam, "Aynı Real Madrid gibiler! Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları gerekirken burada oynamamalılar. Burada yerleri yok!" ifadelerini kullandı.
Sumudica ayrıca, "Al-Hilal'in dünyanın en iyi 5 takımı arasında yer alacağından eminim. Al-Hilal'i bu maça hazırlayan ve bize karşı en iyi şekilde sahaya çıkmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Söz konusu karşılaşmada yeni transfer Karim Benzema 3 golle maça damga vurdu.