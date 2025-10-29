Süper Lig ekibinden Zorbay Küçük kararı: Ceza alırsa maç tekrarı istenecek

Genç, "Bugün yapılan disiplin sevklerinde hakem Zorbay Küçük’ ün ‘bahis oynaması’ sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere malum hakem bu sezon kulübümüzün oynadığı bir Trendyol Süper Lig müsabakasında görev yapmış ve müsabakada kulübümüz aleyhine VAR hakeminin çağrısına rağmen net penaltıyı vermemek başta olmak üzere çok ciddi hatalar yapmıştır" dedi.