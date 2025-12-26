Süper Lig maçında şike yapıldığı iddiası: 238 kişi aynı kuponu oynamış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idarecilik yapan Erden Timur’un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, bahis oynadığı tespit edilen 14 futbolcu yer alırken, 6 şüphelinin 2024-2025 sezonunda oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemeye çalıştığı öne sürüldü. Geçen sezon oynanan karşılaşmaya ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."
Peki müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçında neler yaşanmıştı?
Geçen sezon Süper Lig’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamlamış, ikinci yarıda ise Samsunspor 4 gol bularak sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.
Karşılaşmaya damga vuran an ise Samsunsporlu Olivier Ntcham’ın ilk yarıda 19 ve 27. dakikalarda kullandığı iki penaltı atışından da yararlanamaması olmuştu.
Gazeteci Murat Ağırel, söz konusu maçla ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı. Ağırel’e göre bir kullanıcı, “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” şeklinde 34.50 oranlı bir bahis oynadı. Bu bahse 50 bin TL yatıran kullanıcının 1 milyon 725 bin TL kazandığı, aynı kuponu ise 238 kişinin daha oynadığı iddia edildi.
Ortaya atılan bu iddialar, Kasımpaşa-Samsunspor maçını soruşturmanın merkezine taşırken, sürecin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu oldu.