Süper Lig’de 18. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: ‘Korktuğu için karar veremiyor’

59. dakikada Tedesco’nun çok sinirlendiği ve ceketini fırlattığı bir an var. Sarı kart gördü.





“Tedesco tepki gösterdi ve sarı kart gördü. Daha sonra ceketini çıkartıp attı. Yani ikinci tepki de bu. O yüzden ikinci sarıdan kırmızı olması gerekiyordu.”