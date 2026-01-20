Süper Lig’de 18. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: ‘Korktuğu için karar veremiyor’

Süper Lig’in 18. haftasında oynanan karşılaşmaların hakem raporu ortaya çıktı. Özellikle ikinci sarı kart ve penaltı pozisyonlarında hakemlerin hata yapması tepkilere neden oldu.
Süper Lig’de 18. haftanın hakem raporu ortaya çıktı.
Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakem raporu belli oldu.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, bu karşılaşmalarda yaşanan pozisyonları değerlendirdi.
Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
5. dakikada İlkay’ın Ogün Özçiçek’in ayağına bir basması var. Kart çıkmadı.
“Karar yanlış. Net bir basma var. Sarı kart olması gerekiyor.”
7. dakikada Barış Alper, Nazım Sangare’nin ayağına bastı. Kart çıkmadı.
“Barış Alper Yılmaz’ın sarı kart görmesi gerekiyordu. Hakem atladı.”
8. dakikada yine Barış Alper Yılmaz’ın Luis Perez’in yüzüne doğru müdahalesi var. Kart çıkmadı.
“Barış Alper’in ikinci pozisyonu. Bu da sarı kart. Hakem Barış’ın iki kartını da atladı.”
36. dakikada Denis Dragus’un Eren’in ayağına doğru bir hamlesi var.
“Dragus’un Eren’in ayağını bir taraması var. Sarı kart verilmesi gerekiyordu.”
90+6. Dakikada sarı kartı olan Lemina hakeme tepki olarak topu yere vuruyor. Kart çıkmadı
“Lemina karara tepki gösteriyor. Hakemin gözü önünde oluyor. Net bir ikinci sarıdan kırmızı kart.”
İlk yarının uzatma dakikalarında Ahmet Oğuz’un Olaigbe’yi bir itmesi var. Oyun devam etti.
“Çok net bir ittirme var. Trabzonspor’un penaltısı verilmedi.”
90+4. Dakikada Trabzonspor’un Muci ile bulduğu gol öncesinde Chibuike’nin Kocaelisporlu Petkovic’e hava topu mücadelesinde faul var mı?
“Burada faul diyene de saygı duyarım, değil diyene de. Ben faulden yanayım.”
6. dakikada Oosterwolde’nin Ogundu’ya müdahalesinde Alanyaspor faul+kırmızı kart bekledi. Oyun devam etti.
“Faul olabilir. En fazla sarı kart olur. Oyuncu darbe sonrasında bir iki adım atıyor, gidiyor.”
7. dakikada Semedo yerde kaldı. Ruan’ın müdahalesiyle. Fenerbahçe penaltı bekledi. Oyun devam etti.
“Bence penaltı değil. Devam kararı doğru.”
59. dakikada Tedesco’nun çok sinirlendiği ve ceketini fırlattığı bir an var. Sarı kart gördü.
“Tedesco tepki gösterdi ve sarı kart gördü. Daha sonra ceketini çıkartıp attı. Yani ikinci tepki de bu. O yüzden ikinci sarıdan kırmızı olması gerekiyordu.”
85. dakikada Skriniar’ın bir pozisyonu var. Aliti’nin bir ittirmesi var. Oyun devam etti.
“Net bir penaltı.”
69.dakikada Orkun Kökçü’nün şutunda Bennasser’in eline doğru gelen bir top var. Beşiktaş’ın penaltı beklentisi oldu. Oyun devam etti.
“Top direkt ele geliyor. Penaltı olması gerekiyordu.”
Hakem hataları hakkında ne söylemek istersiniz?
"Hakemlerimiz karar vermeye korkuyor. Gelecek kaygısı, maç yönetme kaygısı da diyebiliriz.”