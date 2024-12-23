Trendyol Süper Lig’de 17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından devre arasına girildi. 2024-2025 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, futbol severler heyecanla ikinci yarının başlangıcını sorguluyor. Takımlar, devre arasında yapılan transferlerle güçlerini artırmaya çalışırken, taraftarlar da ligin devam edeceği tarihleri araştırıyor. Peki, Süper Lig’de 2. devre ne zaman başlayacak? İşte Trendyol Süper Lig devre arası başlangıç ve bitiş tarihleri…
Futbol tutkunları, 2024-2025 sezonunun ilk devresinin ardından, ikinci yarı için gün sayıyor.
Devre arası transferleri, teknik direktör değişiklikleri ve kadro revizyonlarıyla takımlar, yeni hedefler için hazırlanıyor.
Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve kümede kalma mücadelesi veren takımların stratejileri, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
SÜPER LİG İKİNCİ YARISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
2025 KIŞ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN?
Süper Lig’de ara transfer veya diğer bir ifadeyle kış transfer dönemi 13 Ocak’ta başlayacak ve 11 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek.
Takımlar yeni transferlerini UEFA listelerine ekleyebilecek.