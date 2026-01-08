Süper Lig’de bir ara fırtına estiren kulüp eski günlerine dönüyor

Bursaspor'un yolculuğunu sağlam temeller üzerinde devam ettirmek istediklerini vurgulayan Çelik, "Sadece lig atlamaya yönelik bir çalışma yaptığınızda bunun dönüşü de keskin olabiliyor. O yüzden hem mali hem de idari anlamda sağlam çalışmalarla Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e inşallah getireceğiz. Şu anda planlarımızda bir aksama yok. Planlarımız ayakları yere basan, Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak. Süper Lig'de ilk 5'e oynayan her sene Avrupa'da kenti temsil eden bir Bursaspor bizim en büyük hedefimiz." diye konuştu.







