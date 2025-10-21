Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 9. haftanın 11'ini belirledi. Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'dan iki, aynı skorla Fatih Karagümrük'ü geçen Fenerbahçe'den ise bir isim kadroda yer aldı. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Andreas Gianniotis (Kasımpaşa): 8 puan
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 7.7 puan
Rick van Drongelen (Samsunspor): 7.9 puan
Ümit Akdağ (Alanyaspor): 8.8 puan
Drissa Camara (Gaziantep FK): 8.3 puan
Carlo Holse (Samsunspor): 8.3 puan
Tayfur Bingöl (Kocaelispor): 8.7 puan
Leroy Sane (Galatasaray): 8.7 puan
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe): 8.2 puan
Bachir Gueye (Antalyaspor): 9.3 puan
Mame Thiam (Eyüpspor): 8.2 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi