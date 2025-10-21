Yeni Şafak
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

21/10/2025, Salı
İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 9. haftanın 11'ini belirledi. Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'dan iki, aynı skorla Fatih Karagümrük'ü geçen Fenerbahçe'den ise bir isim kadroda yer aldı. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

Andreas Gianniotis (Kasımpaşa): 8 puan

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 7.7 puan

Rick van Drongelen (Samsunspor): 7.9 puan

Ümit Akdağ (Alanyaspor): 8.8 puan

Drissa Camara (Gaziantep FK): 8.3 puan

Carlo Holse (Samsunspor): 8.3 puan

Tayfur Bingöl (Kocaelispor): 8.7 puan

Leroy Sane (Galatasaray): 8.7 puan

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe): 8.2 puan

Bachir Gueye (Antalyaspor): 9.3 puan

Mame Thiam (Eyüpspor): 8.2 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

