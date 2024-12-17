Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden 3 isim kadroda

Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 16. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş'ı mağlup eden Adana Demirspor, üç futbolcuyla haftaya damga vurdu. Galatasaray-Trabzonspor derbisinden, ikisi sarı-kırmızılılardan biri bordo-mavililerden olmak üzere üç isim yer aldı. Fenerbahçe'den ise haftayı iki golle kapatan En Nesyri'nin olmaması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Jakub Slowik (TÜMOSAN Konyaspor): 8.5 puan
Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor): 7.9 puan
Thalisson Kelven (Antalyaspor): 7.9 puan
Tolga Kalender (Adana Demirspor): 7.8 puan
Cenk Şen (Bodrum FK): 8 puan
Ozan Tufan (Trabzonspor): 8.1 puan
Haris Hajradinovic (Kasımpaşa): 8.2 puan
David Akintola (Çaykur Rizespor): 8.3 puan
Yunus Akgün (Galatasaray): 8.1 puan
Dries Mertens (Galatasaray): 8.5 puan
Yusuf Barasi (Adana Demirspor): 8.2 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi