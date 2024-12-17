Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden 3 isim kadroda

Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 16. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş'ı mağlup eden Adana Demirspor, üç futbolcuyla haftaya damga vurdu. Galatasaray-Trabzonspor derbisinden, ikisi sarı-kırmızılılardan biri bordo-mavililerden olmak üzere üç isim yer aldı. Fenerbahçe'den ise haftayı iki golle kapatan En Nesyri'nin olmaması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

1 /12 Jakub Slowik (TÜMOSAN Konyaspor): 8.5 puan

2 /12 Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor): 7.9 puan

3 /12 Thalisson Kelven (Antalyaspor): 7.9 puan

4 /12 Tolga Kalender (Adana Demirspor): 7.8 puan

5 /12 Cenk Şen (Bodrum FK): 8 puan

6 /12 Ozan Tufan (Trabzonspor): 8.1 puan

7 /12 Haris Hajradinovic (Kasımpaşa): 8.2 puan

8 /12 David Akintola (Çaykur Rizespor): 8.3 puan

9 /12 Yunus Akgün (Galatasaray): 8.1 puan

10 /12 Dries Mertens (Galatasaray): 8.5 puan

11 /12 Yusuf Barasi (Adana Demirspor): 8.2 puan