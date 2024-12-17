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Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden 3 isim kadroda

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden 3 isim kadroda

14:5117/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 16. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş'ı mağlup eden Adana Demirspor, üç futbolcuyla haftaya damga vurdu. Galatasaray-Trabzonspor derbisinden, ikisi sarı-kırmızılılardan biri bordo-mavililerden olmak üzere üç isim yer aldı. Fenerbahçe'den ise haftayı iki golle kapatan En Nesyri'nin olmaması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

Jakub Slowik (TÜMOSAN Konyaspor): 8.5 puan

Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor): 7.9 puan

Thalisson Kelven (Antalyaspor): 7.9 puan

Tolga Kalender (Adana Demirspor): 7.8 puan

Cenk Şen (Bodrum FK): 8 puan

Ozan Tufan (Trabzonspor): 8.1 puan

Haris Hajradinovic (Kasımpaşa): 8.2 puan

David Akintola (Çaykur Rizespor): 8.3 puan

Yunus Akgün (Galatasaray): 8.1 puan

Dries Mertens (Galatasaray): 8.5 puan

Yusuf Barasi (Adana Demirspor): 8.2 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor

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