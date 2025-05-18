Süper Lig'in 36. haftasında oynanan karşılaşmalarla birlikte hem şampiyon hem de küme düşen takım belli oldu. Peki Süper Lig'de küme düşen 3. takım kim oldu?

1 /7 Süper Lig'in 36. haftası adeta nefesleri kesti.

2 /7 Bir karşılaşma haricinde bütün maçlar saat 19.00'da başladı.

3 /7 Maçların bitimiyle birlikte Süper Lig'de hem şampiyon hem de küme düşen takım belli oldu.

4 /7 Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'in şampiyonu oldu.

5 /7 Oynanan maçlar sonucunda da Samsunspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu.

6 /7 Daha önce de Adana Demirspor ve Hatayspor küme düşmüştü.