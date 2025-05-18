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Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu: Veda etti

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu: Veda etti

Haber Merkezi
20:5518/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan karşılaşmalarla birlikte hem şampiyon hem de küme düşen takım belli oldu. Peki Süper Lig'de küme düşen 3. takım kim oldu?

Süper Lig'in 36. haftası adeta nefesleri kesti.

Bir karşılaşma haricinde bütün maçlar saat 19.00'da başladı.

Maçların bitimiyle birlikte Süper Lig'de hem şampiyon hem de küme düşen takım belli oldu.

Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'in şampiyonu oldu.

Oynanan maçlar sonucunda da Samsunspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu.

Daha önce de Adana Demirspor ve Hatayspor küme düşmüştü.

Süper Lig'de küme düşecek son takım ise önümüzdeki haftalarda belli olacak.

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