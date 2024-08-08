Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray - Hatayspor maçı ile start verecek. Bu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Peki, Süper Lig'de ilk hafta hangi hakem hangi maçı yönetecek? İşte sorunun cevabı.

1 / 11 Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.



2 / 11 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:



3 / 11 Yarın: 21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman



4 / 11 10 Ağustos Cumartesi: 19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu



5 / 11 21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük

6 / 11 21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan



7 / 11 11 Ağustos Pazar: 19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın



8 / 11 21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

9 / 11 21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

10 / 11 21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu