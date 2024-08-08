|
Spor

TFF duyurdu: Süper Lig’de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

11:16 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:19 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray - Hatayspor maçı ile start verecek. Bu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Peki, Süper Lig'de ilk hafta hangi hakem hangi maçı yönetecek? İşte sorunun cevabı.

1/ 11

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.


2/ 11

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:


3/ 11

Yarın:

21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman


4/ 11

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu


5/ 11

21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük

6/ 11

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan


7/ 11

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın


8/ 11

21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

9/ 11

21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

10/ 11

21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

11/ 11

21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

#TFF
#Süper Lig
#Merkez Hakem Kurulu
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İspanya'nın içli köftesi: Empanada nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Empanada tarifinin püf noktaları