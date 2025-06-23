Süper Lig'de Orkun Kökçü bombası

Süper Lig devi, A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Milli futbolcunun transferi için görüşmeler başladı.
Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün, A Milli Takım'dan bir oyuncuyla görüştüğü belirtilmişti. O ismin kim olduğu ortaya çıktı.
Portekiz basınında, Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Orkun Kökçü'yü transfer etmek istediği yazıldı.
Sarı-lacivertli yöneticilerin 24 yaşındaki yıldız için kulübü Benfica'yla bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Orkun Kökçü, geride bıraktığımız sezon Benfica'da 53 maça çıkarken, 12 gol 11 asistlik performans sergiledi.
Kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Orkun Kökçü, son olarak kendisini oyundan alan teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı sert tartışmayla gündeme gelmişti.