Süper Lig'de yer yerinden oynayacak: Altay Bayındır geri dönüyor!

Merkez orta saha transferinde ise Rangers forması giyen Nicolas Raskin, Beşiktaş’ın radarında yer alıyor. Raskin’in, sezon başında Türkiye’ye gelmeyi düşünmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ancak Sergen Yalçın’ın oyuncuyu beğendiği ve bu transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.



