Süper Lig'de yer yerinden oynayacak: Altay Bayındır geri dönüyor!

Manchester United'da istediği şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır için beklenen hamle geldi. İngiltere macerasını noktalamaya hazırlanan yıldız eldiven, Süper Lig devinin radarına girdi. Devre arasında transfer görüşmelerinin başlaması bekleniyor. İşte detaylar.
Beşiktaş’ta devre arası transfer döneminde önemli bir değişim süreci yaşanması bekleniyor.
BeIN Sports’un haberine göre: Siyah-beyazlılarda Svensson ve Jurasek'le yolların ayrılması gündemde. Yönetimin devre arasında 4 ila 5 transfer yapmayı planladığı öğrenildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, özellikle merkez orta saha ve stoper hattına takviye istediği ifade ediliyor.
SAVUNMA VE ORTA SAHA İÇİN HEDEFLER
Beşiktaş’ın stoper bölgesi için düşündüğü isimlerden biri, Wolverhampton Wanderers forması giyen Emmanuel Agbadou. Sol bek için ise Young Boys’ta oynayan Jaouen Hadjam ismi gündeme geldi.
Merkez orta saha transferinde ise Rangers forması giyen Nicolas Raskin, Beşiktaş’ın radarında yer alıyor. Raskin’in, sezon başında Türkiye’ye gelmeyi düşünmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ancak Sergen Yalçın’ın oyuncuyu beğendiği ve bu transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.
Kaleci transferi için de temaslarını sürdüren Beşiktaş’ta, Chelsea’den Filip Jörgensen ismi öne çıkıyor. Danimarkalı kalecinin, daha fazla forma şansı bulmak istediği için İngiliz ekibinden ayrılmayı düşündüğü aktarılıyor.
Ayrıca Altay Bayındır’ın, sezon sonunda Beşiktaş’ın gündemine gelmesinin beklendiği ifade ediliyor.
Beşiktaş’ta Udokhai’nin ayrılığı da gündemde. Oyuncuya Almanya’dan teklifler olduğu, Beşiktaş’ın ise bonservis beklentisinin bulunduğu öğrenildi. Tekliflerin istenen seviyeye çıkması halinde ayrılığın gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.
Öte yandan Rafa Silva, kendisini hazır hissetmediği için Trabzonspor maçında kadroya girmek istemedi. Portekizli futbolcunun Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alıp almayacağının henüz netleşmediği bilgisi paylaşıldı.