Suudi Arabistan'da Benzema depremi: "Bedavaya oyna" teklifi ipleri kopardı

2.5 yıl önce, 2022 Ballon d'Or kazananı Karim Benzema'yı kadrosuna katarak büyük sükse yapan Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ile Fransız yıldız arasındaki ilişkiler bir anda gerildi. Al-Ittihad ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 38 yaşındaki forvete, olay bir teklif yapıldığı öne sürüldü.
2023 yazında Real Madrid'den ayrılıp devasa bir projeyle Suudi Arabistan'a gelen Karim Benzema, bugün kariyerinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya.
Sözleşmesi haziran 2026'da bitecek olan 38 yaşındaki Fransız golcüye, SPL Futbol Direktörü Michael Emenalo tarafından sunulan son teklif, transfer piyasasını karıştırdı.
Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; Benzema'nın yakın çevresi, sunulan şartları "hakaret" olarak görüyor. İmaj hakları hariç tutulduğunda yıldız oyuncuya önerilen rakamın, "sıfır" olduğu ve Benzema'nın adeta "bedelsiz" oynamasının beklendiği ifade ediliyor.
Kadro dışı kalmak istedi
Henüz aralık ayı ortasında verdiği röportajda, "Projenin bir parçasıyım, doğru yerdeyim" diyerek Suudi projesine olan bağlılığını vurgulayan Benzema, teklif sonrası tavrını tamamen değiştirdi.
Yıldız oyuncu, bundan sonra maçlara çıkmayı reddediyor.