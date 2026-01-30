Suudi Arabistan'da Benzema depremi: "Bedavaya oyna" teklifi ipleri kopardı

2.5 yıl önce, 2022 Ballon d'Or kazananı Karim Benzema'yı kadrosuna katarak büyük sükse yapan Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ile Fransız yıldız arasındaki ilişkiler bir anda gerildi. Al-Ittihad ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 38 yaşındaki forvete, olay bir teklif yapıldığı öne sürüldü.

1 /5 2023 yazında Real Madrid'den ayrılıp devasa bir projeyle Suudi Arabistan'a gelen Karim Benzema, bugün kariyerinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya.

2 /5 Sözleşmesi haziran 2026'da bitecek olan 38 yaşındaki Fransız golcüye, SPL Futbol Direktörü Michael Emenalo tarafından sunulan son teklif, transfer piyasasını karıştırdı.

3 /5 Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; Benzema'nın yakın çevresi, sunulan şartları "hakaret" olarak görüyor. İmaj hakları hariç tutulduğunda yıldız oyuncuya önerilen rakamın, "sıfır" olduğu ve Benzema'nın adeta "bedelsiz" oynamasının beklendiği ifade ediliyor.

4 /5 Kadro dışı kalmak istedi

Henüz aralık ayı ortasında verdiği röportajda, "Projenin bir parçasıyım, doğru yerdeyim" diyerek Suudi projesine olan bağlılığını vurgulayan Benzema, teklif sonrası tavrını tamamen değiştirdi.